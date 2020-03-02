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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2020 12:40
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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Murat TURGUT görevinden istifaen ayrılmış olup kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Şükrü Mete TEPEGÖZ Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823245


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Tam 2.128 2.181 21,49  
Yarım 1.029 1.055 10,39  
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