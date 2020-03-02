***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 12:40
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Murat TURGUT görevinden istifaen ayrılmış olup kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Şükrü Mete TEPEGÖZ Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823245
BIST
14:43107.356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.362,76
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.317
14:436,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:436,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0633
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9454
En Düşük
6,8533
14:43322,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 6,25
|Açılış
|: 322,61
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|357.870.647
|% 15,57
|
|OYAYO
|4,46
|19.345.696
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,94
|5.311.960
|% 14,76
|
|GRNYO
|1,72
|22.503.004
|% 14,67
|
|VKFYO
|2,36
|6.482.205
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|6.409.978
|% -2,58
|
|FENER
|11,57
|38.452.210
|% -2,28
|
|BIMAS
|46,96
|31.439.141
|% -2,25
|
|THYAO
|11,94
|715.083.496
|% 1,62
|
|ASELS
|28,14
|395.687.265
|% 2,33
|
|KARSN
|1,93
|357.870.647
|% 15,57
|
|GARAN
|9,63
|305.801.674
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,38
|236.943.274
|% 3,93
|
|KARSN
|1,93
|357.870.647
|% 15,57
|
|YKBNK
|2,38
|236.943.274
|% 3,93
|
|EKGYO
|1,42
|117.338.978
|% 2,16
|
|ODAS
|2,04
|160.031.448
|% 4,08
|
|ADESE
|1,48
|116.517.182
|% 7,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9491
|7,9890
|% -0,21
|
|Frank
|6,4889
|6,5280
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6609
|1,6693
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|28,12
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.128
|2.181
|21,49
|
|Yarım
|1.029
|1.055
|10,39
|
|Çeyrek
|516
|528
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,29
|50,29
|0,62
|
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