***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 15:00
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Onur İNCEHASAN atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830723
BIST
16:2985.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -542,64
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:296,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:297,0632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:29309,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 309,41
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.396
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.811.081
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.094
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.231.901
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|880.099
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.467.673
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.678.299
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.283.263
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.867.384
|% -9,93
|
|GARAN
|7,73
|717.732.020
|% -3,37
|
|ASELS
|21,14
|664.443.503
|% -2,76
|
|THYAO
|7,97
|570.674.160
|% 0,89
|
|YKBNK
|1,92
|316.294.256
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,81
|185.880.016
|% 8,08
|
|YKBNK
|1,92
|316.294.256
|% -3,03
|
|GARAN
|7,73
|717.732.020
|% -3,37
|
|ODAS
|1,17
|101.601.174
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,74
|59.563.988
|% -3,90
|
|THYAO
|7,97
|570.674.160
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5519
|7,5897
|% 0,51
|
|Frank
|6,6598
|6,6999
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7289
|1,7376
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-10,10
|
|Altın Gr.
|310
|311
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.065
|2.096
|-21,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|-14,53
|
|Yarım
|997
|1.024
|-7,03
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|0,83
|
Seans Raporu
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16:43IHLGM
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 153, 291 adet işlem
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16:42EGSER
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 554, 866 adet işlem
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16:41IHLGM
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 076, 823 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -693, 36 kaybederek (% -0.67 ) 103, 441
-
16:40XU100
Endeks 85, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 5, 824.00 milyon TL de