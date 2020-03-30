***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf GYO olarak, tüm dünyayı küresel olarak etkisi altına alan COVID-19 virüs salgını konusunda öncelikli olarak çalışanlarımızın olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını ve toplumun güvenliğini en ön planda tutarak gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirlerin özeti aşağıda sunulmaktadır: Şirket merkezimizde asgari seviyede personel çalıştırılması uygulamasına başlanmıştır. İşlerin ifasını engellemeyecek şekilde dönüşümlü olarak uzaktan çalışma modeline geçilmiştir. Kronik rahatsızlığı bulunan personelimize ise idari izin verilmiştir. Çalışanlarımıza sunduğumuz servis hizmeti kapsamında servislerin düzenli dezenfekte edilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.Tapu işlemleri için Tapu Müdürlüğü'nde ve/veya gayrimenkul teslimlerimizde görevli personelin kullanabilmeleri için korona kiti uygulamasına başlanmıştır. Bu kapsamda ilgili personele eldiven, N95 maske vedezenfektanlar verilmiştir.Personelimiz gerekmedikçe kalabalık yerlere girmemeleri konusunda uyarılmıştır.Şirket içinde kalabalık toplantılar yerine uzaktan erişimle sanal ortamda, zorunluluk halinde ise 2-3 kişiyi geçmeyecek ve sosyal mesafeye uygun toplantılar yapılmaya başlanmıştır.Halihazırda ofiste çalışmaya devam eden personel için iş yerimizin dezenfektasyon işlemlerindeki sıklık artırılmış, temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmıştır. Şirket girişine ve tüm katlara dezenfektanlar konulmuştur.Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını rehber edinerek, haftalar önce, corona virüs hakkında broşürler, yönergeler ve alınması gereken tedbirler tüm personel ile paylaşılarak işyerinde herkesin görebileceği alanlara asılmıştır.Şirketimiz, sürekli değişen bu dinamik süreç içinde çalışanlarının sağlığını korumanın yanı sıra yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerini sürdürmek için azami gayreti göstermektedir. Ayrıca, her zaman olduğu gibi tüm yatırımcılarımız ile iletişime açık olduğumuzu da özelliklebelirtmek isteriz. Bu nedenle bu süreçte Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ulaşmak isteyen yatırımcılarımız için ayrı bir hat belirlenmiş olup güncel iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:Tel: 0 216 527 64 97E-posta: yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr Yaşanan bu süreçte gerekli önlemleri alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğimizi bildirir, tüm dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu süreci en kısa sürede atlatacağımız inancıyla sağlıklı günler dileriz. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833216BIST