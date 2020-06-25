***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 16:06
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.06.2020 Tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Sayın Mikail HIDIR Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852892
BIST
16:26114.206
En Yüksek
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En Düşük
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390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.985.446
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.081.555
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.015.303
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|77.193.008
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,34
|1.000.863.709
|% -7,66
|
|GARAN
|8,22
|857.414.120
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|777.158.023
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,50
|610.302.930
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,94
|331.728.965
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,89
|507.251.384
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5302
|% 0,03
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,23
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,40
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,50
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,04
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