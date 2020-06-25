***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.06.2020 Tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Sayın Mikail HIDIR Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852892BIST