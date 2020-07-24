***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 12:02
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller üzerinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı
"Cubes Ankara Projesi"nin yapı ruhsatı 24.07.2020 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861577
BIST
14:45119.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 38,51
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
14:456,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
14:457,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
14:45416,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,61
|Açılış
|: 416,82
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|EGEEN
|797,50
|157.308.100
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|59.510.543
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.713.106
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.137.816
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|13.966.367
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|ASELS
|35,26
|1.334.209.243
|% 0,34
|
|SISE
|6,57
|1.259.308.183
|% 4,29
|
|EKGYO
|2,33
|777.077.884
|% 0,00
|
|ALKIM
|14,91
|470.468.902
|% 5,59
|
|TRKCM
|4,39
|467.727.656
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,33
|777.077.884
|% 0,00
|
|SISE
|6,57
|1.259.308.183
|% 4,29
|
|TRKCM
|4,39
|467.727.656
|% 3,54
|
|TSKB
|1,26
|116.492.397
|% 0,00
|
|KARSN
|3,07
|194.429.107
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7047
|8,7484
|% 0,17
|
|Frank
|7,3736
|7,4180
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.738
|14,40
|
|Tam
|2.797
|2.812
|16,80
|
|Yarım
|1.358
|1.374
|7,20
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,22
|
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