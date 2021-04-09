***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 8/253 sayılı İlke Kararı kapsamında, pay sahiplerimizin kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını temin etmek amacıyla 2012 yılından bu yana KAP'ta yayınlanan genel kurul açıklamalarında yer alan hazır bulunanlar listeleri, ortakların adı / soyadı veya ticaret unvanı dışındaki bilgileri içermeyecek şekilde kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926364BIST