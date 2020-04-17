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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2020 20:48
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 230.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 81.692.390,462 81.692.390,462 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 148.307.609,538 148.307.609,538 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 230.000.000 230.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 16.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2020 tarihli ve 25/515 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/26 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurul'un 17 Nisan 2020 tarihli ve 12233903-340.05.05-E.4280 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir. Onaylı izahname ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 bedelli_sermaye_artirimi_onaylanan_izahname ONAYLI KAP EKİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839185


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