***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması ve Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar Tarihi belirtilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 460.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 163.384.780,924 14.207.372,250 8,69565 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 NâmaB Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 296.615.219,076 25.792.627,750 8,69565 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 460.000.000 40.000.000,000 8,69565Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar2 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen ve 14 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescili gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, net karın % 34.52'si ve sermayenin % 8,69565'i oranında, 40.000.000,-TL temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususunda 9 Nisan 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan açıklamalarda bildirilen Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusuna ilişkin olarak 9 Nisan 2021 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928128BIST