Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2021 16:43



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 460.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 163.384.780,924 14.207.372,250 8,69565 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 296.615.219,076 25.792.627,750 8,69565 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 460.000.000 40.000.000,000 8,69565

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.04.2021

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 460.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere 40.000.000,-TL bedelsiz artırılarak 500.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek A ve B grubu paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Nisan 2021 tarih ve 22/672 sayılı kararıyla onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 22 Nisan 2021 tarih ve 2021/21 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 26 Nisan 2021 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İhraç Belgesi Onaylı.pdf
EK: 2 KAP Tadil Metni Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930913


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.374
Değişim :  2,14% |  28,85
Açılış :  1.344  
Önceki Kapanış :  1.345  
En Yüksek
1.374 En Düşük
1.344
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUGYO 12,54 4.198.967 % 10,00  
ULAS 4,84 3.365.652 % 10,00  
TRILC 40,48 44.633.974 % 10,00  
KRTEK 14,08 18.267.653 % 10,00  
ISBIR 6.798,00 1.294.402 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2969 8,3052 % -0,76  
Euro 10,0233 10,0327 % -1,05  
Sterlin 11,4851 11,5427 % -0,83  
Frank 9,0330 9,0874 % -0,99  
Riyal 2,2056 2,2166 % -0,87  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 1,81  
Altın Gr. 474 474 -4,05  
Cumhuriyet 3.125 3.172 -20,00  
Tam 3.108 3.188 -15,34  
Yarım 1.502 1.542 -7,42  
Çeyrek 753 771 -3,71  
Gümüş.Ons 26,13 26,18 0,14  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,03  
B. Petrol 65,00 65,00 -0,42  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru