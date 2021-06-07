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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2021 16:17



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 177.592.153,174 177.592.153,174 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 322.407.846,826 322.407.846,826 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 500.000.000 500.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 03.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Haziran 2021 tarihli ve 29/864 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2021/28 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 07 Haziran 2021 tarihli ve E-12233903-340.05.05-6957 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940645


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