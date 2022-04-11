***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması ve Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.145.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 355.184.306,348 51.501.724,420 14,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 NâmaB Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 644.815.693,652 93.498.275,580 14,50000 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.000.000.000 145.000.000,000 14,50000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen ve 06 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil edilen, Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, net karın % 31.0526'sı ve sermayenin % 14,50'si oranında, 145.000.000,-TL temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11 Nisan 2022 tarihinde karar alınmış ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019178BIST