***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışı İşlemleri SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.145.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.950.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 406.686.030,768 157.841.482,319 38,81163 279.923.175,255 68,83029 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 NâmaB Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 738.313.969,232 286.551.694,681 38,81163 508.183.647,745 68,83029 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.145.000.000 444.393.177,000 38,81163 788.106.823,000 68,83029İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.599.008Emisyon Primi (TL) 301.118.336Geçmiş Yıl Karları (TL) 121.675.833Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 406.686.030,768 203.343.015,384 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 NâmaB Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 738.313.969,232 369.156.984,616 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.145.000.000 572.500.000,000 50,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye artırılması, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında 572.500.000,-TL tutarında bedelli, %107,64 oranında 1.232.500.000,-TL tutarında bedelsiz olmak üzere 2.950.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında artırılacak 1.805.000.000,- TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İzahname 20032023.pdfEK: 2 Tadil metni tr.pdfEK: 3 Tadil metni ing.pdfEK: 4 Beyanlar-imzaX.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126765BIST