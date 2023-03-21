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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2023 16:47
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artışı İşlemleri SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.950.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 406.686.030,768 157.841.482,319 38,81163 279.923.175,255 68,83029 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 738.313.969,232 286.551.694,681 38,81163 508.183.647,745 68,83029 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.145.000.000 444.393.177,000 38,81163 788.106.823,000 68,83029

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.599.008
Emisyon Primi (TL) 301.118.336
Geçmiş Yıl Karları (TL) 121.675.833


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 406.686.030,768 203.343.015,384 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 738.313.969,232 369.156.984,616 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.145.000.000 572.500.000,000 50,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye artırılması, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında 572.500.000,-TL tutarında bedelli, %107,64 oranında 1.232.500.000,-TL tutarında bedelsiz olmak üzere 2.950.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında artırılacak 1.805.000.000,- TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname 20032023.pdf
EK: 2 Tadil metni tr.pdf
EK: 3 Tadil metni ing.pdf
EK: 4 Beyanlar-imzaX.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126765


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