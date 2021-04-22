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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

22.04.2021 16:48



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılında gerçekleştirilen, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılması neticesinde elde edilen fonun tamamı kullanılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan  "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930551


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