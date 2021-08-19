***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.08.2021 15:14
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirilen, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959240
BIST
14:591.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,93
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:598,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0805
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:599,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0792
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:59489,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,99
|Açılış
|: 489,65
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:59
|PENTA
|89,10
|11.673.984
|% 15,27
|
|KTSKR
|52,80
|83.828.305
|% 13,21
|
|DMSAS
|7,74
|62.591.649
|% 12,66
|
|DOBUR
|22,94
|2.152.214
|% 12,56
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,40
|68.630.539
|% -7,97
|
|VAKKO
|10,56
|23.967.825
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.072.240
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,30
|491.889.342
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,76
|440.174.752
|% -3,48
|
|SISE
|8,72
|422.893.964
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|412.996.460
|% 0,00
|
|EREGL
|18,60
|356.365.503
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,86
|325.439.374
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|134.840.213
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|166.215.797
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,76
|440.174.752
|% -3,48
|
|GARAN
|9,30
|491.889.342
|% -0,85
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5247
|8,5285
|% 0,95
|
|Euro
|9,9822
|9,9941
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6251
|11,6834
|% 0,33
|
|Frank
|9,2548
|9,3106
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2642
|2,2756
|% 0,80
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.233
|3.314
|15,71
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,59
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|-2,21
|
Seans Raporu
14:59
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15:11XU100
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