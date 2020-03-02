***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2020 12:41
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞAHAP KAVCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
DİLEK YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Anadolu Kurumsal Merkez Şube Başkanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KÜRŞAT HAKAN BÜTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Bankacılık Operasyonları Başkanı Bağımsız Üye Değil
AHMET YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye Değil
ŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye Değil
ŞEREF AKGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
HAKAN TAŞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
ORHAN YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
MEHMET MURAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Uzman Bağımsız Üye Değil
DURSUN BAŞTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823246
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