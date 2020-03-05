***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR İNCEHASAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Yoktur.MURAT TANGİL Satış, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. Bankacı - Yoktur.NAZMİ NAZİM ADİLOĞLU Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824634BIST