***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2020 13:52
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru BOZDOĞANGİL Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.12.2014 (0216) 527 64 97 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 205195
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700830
Melek Melis TAŞKANAL Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 15.04.2019 (0216) 527 64 97 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 906816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833223
BIST
15:1587.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -168,90
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:156,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:157,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:15341,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,39
|Açılış
|: 341,49
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.230.786
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.289.807
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.085
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.699.502
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|296.488
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.225.401
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|487.586.439
|% -2,14
|
|ASELS
|23,42
|402.620.266
|% 1,30
|
|PGSUS
|31,52
|346.089.410
|% -8,74
|
|GARAN
|8,02
|305.347.502
|% 1,78
|
|SASA
|7,94
|293.380.346
|% 9,37
|
|IHLGM
|0,94
|140.828.290
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,47
|49.359.721
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,94
|161.978.497
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,74
|183.617.013
|% 5,79
|
|THYAO
|8,67
|487.586.439
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1302
|8,1710
|% 1,61
|
|Frank
|6,8344
|6,8756
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7427
|1,7514
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|