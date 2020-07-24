***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR İNCEHASAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur Yoktur.AHMET KIZAK Mali-Ticari Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur YokturESAT HOROZ Teknik-Operasyonel Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Proje Uygulama Müdürü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861850BIST