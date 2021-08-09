***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 16:45
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 355184306.348 TRY 35,52 Oy Hakkında İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 644815693.652 TRY 64,48 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956082
BIST
16:351.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:358,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:3510,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:35483,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,87
|Açılış
|: 483,66
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRYAT
|346,60
|100.235.108
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.829.580
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.505.879
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.533.144
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.497.635
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|97.894.964
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.958.140
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|49.013.670
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,65
|27.656.516
|% -8,21
|
|DNISI
|12,17
|16.830.793
|% -7,45
|
|GARAN
|9,15
|1.106.686.170
|% -0,87
|
|SISE
|8,24
|1.043.389.007
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,99
|662.164.105
|% -0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.829.580
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|545.101.678
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,60
|400.628.593
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|465.590.114
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|1.043.389.007
|% 3,00
|
|GARAN
|9,15
|1.106.686.170
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,99
|662.164.105
|% -0,12
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6265
|8,6297
|% 0,16
|
|Euro
|10,1613
|10,1676
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9965
|% 0,17
|
|Frank
|9,3778
|9,4343
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 0,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-21,68
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-29,45
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-14,25
|
|Çeyrek
|776
|793
|-7,13
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|-0,13
|
|B. Petrol
|68,93
|68,93
|-1,77
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:45PENTA
Yüzde 6.70 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 933 adet işlem
-
16:44PSDTC
Yüzde 4.34 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 456 adet işlem
-
16:44PSDTC
Yüzde 4.34 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 456 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, FROTO, KOZAA
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 45 kaybederek (% -0.11 ) 1, 267