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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2022 19:24
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MİKAİL HIDIR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye Değil
ONUR İNCEHASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
AHMET YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ARZU ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Bankacılık Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye Değil
TEVFİK ERPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KORHAN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı Başkanı Bağımsız Üye Değil
SEDAT TARTAN T. Vakıflar Bankası T.A.O. Perakende Bankacılığı Pazarlama Başkanı
BEDRİ SİNAN GÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil TT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. Bağımsız Üye Değil
MURAT OSKAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 3 Nolu Uygulama Dairesi Başkanı Bağımsız Üye Değil
MURAT NUHOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil Sağlık Bakanlığı Bakan Müşaviri Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HAKAN TAŞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı
RİFAT DEMİRBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İcrada Görevli Değil Yüksek Mimar Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Üyesi
İDRİS YAKUP AŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi
ÖMER DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Serbest Meslek Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008843


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