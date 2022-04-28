***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 18:29
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
2022/60
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Madde 9 uyarınca alınan Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 28/04/2022
KARAR SAYISI: 2022/60
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Nolu Tebliği çerçevesinde hazırla
11:002.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,83
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.423
11:0014,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0317
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
11:0015,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0965
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6701
En Düşük
15,5143
11:00913,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,86
|Açılış
|: 913,35
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,73
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler11:00
|CEMTS
|25,96
|34.586.705
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|5.174.742
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.038.712
|% 9,95
|
|MERKO
|3,70
|16.049.474
|% 9,79
|
|CRDFA
|2,50
|6.791.446
|% 9,65
|
|LIDER
|22,86
|82.242.364
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|11.906.551
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|28,42
|12.226.668
|% -6,93
|
|ENJSA
|13,86
|104.470.044
|% -5,78
|
|THYAO
|41,22
|1.229.600.670
|% 1,78
|
|AKBNK
|8,98
|312.494.669
|% 0,11
|
|SISE
|17,85
|289.686.099
|% 0,79
|
|GARAN
|15,00
|251.551.826
|% 0,13
|
|EREGL
|33,46
|241.089.061
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,67
|178.744.329
|% 0,75
|
|SKBNK
|1,19
|68.921.107
|% -1,65
|
|ODAS
|2,45
|126.342.827
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,90
|200.598.388
|% -0,20
|
|AKBNK
|8,98
|312.494.669
|% 0,11
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8153
|14,8213
|% 0,21
|
|Euro
|15,6502
|15,6547
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,5551
|18,6481
|% 1,05
|
|Frank
|15,2338
|15,3256
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9382
|3,9579
|% 0,23
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|22,14
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,86
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,14
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 814 adet işlem
-
11:14CRDFA
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 723, 155 adet işlem
-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 76 artarak (% 0.18 ) 2, 712
-
11:13XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 016.00 milyon TL de
-
11:13SEYKM
Yüzde 4.45 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 977 adet işlem