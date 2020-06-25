***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.06.2020 16:07
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Hakan TAŞCI, Üyeliğine Sayın Rifat DEMİRBAŞ, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sayın Hakan TAŞCI, Üyeliğine Sayın Kadir KARATAŞ, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sayın Hakan TAŞCI, Üyeliğine Sayın Ahmet YILMAZ, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Ebru BOZDOĞANGİL Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852893
BIST
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En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
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|AYEN
|4,85
|258.038.854
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.467.913
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.887.086
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.022.945
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|78.108.209
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,33
|1.019.755.526
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|860.497.453
|% 0,37
|
|HALKB
|6,36
|793.008.635
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,05
|723.883.670
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|718.229.639
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,49
|610.547.791
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,93
|333.525.442
|% 4,49
|
|ODAS
|2,31
|718.229.639
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,90
|507.366.171
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|723.883.670
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4846
|8,5272
|% -0,01
|
|Frank
|7,1924
|7,2358
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,42
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.542
|5,70
|
|Tam
|2.596
|2.608
|7,90
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,80
|
|Çeyrek
|631
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|-0,11
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