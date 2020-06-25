***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Hakan TAŞCI, Üyeliğine Sayın Rifat DEMİRBAŞ, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sayın Hakan TAŞCI, Üyeliğine Sayın Kadir KARATAŞ, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sayın Hakan TAŞCI, Üyeliğine Sayın Ahmet YILMAZ, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Ebru BOZDOĞANGİL Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852893BIST