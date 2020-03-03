***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.03.2020 14:32
***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bedelli sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarak
aracılık hizmeti alınması amacıyla
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ile
sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823905
BIST
14:41110.259
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 2.948,94
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:416,1768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:416,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:41318,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 4,93
|Açılış
|: 318,93
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|32.397.782
|% 19,83
|
|VERTU
|4,90
|16.298.098
|% 16,95
|
|SONME
|6,11
|5.313.066
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.460.349
|% 14,80
|
|NUHCM
|11,23
|10.388.953
|% 14,24
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|7.500.544
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,98
|9.479.845
|% -4,27
|
|THYAO
|12,09
|644.697.120
|% 2,46
|
|ASELS
|29,34
|564.576.857
|% 3,90
|
|GARAN
|10,03
|426.825.543
|% 4,81
|
|KARSN
|1,90
|279.044.931
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,53
|242.005.956
|% 5,86
|
|KARSN
|1,90
|279.044.931
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|177.884.045
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|130.962.157
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,53
|242.005.956
|% 5,86
|
|IHLAS
|0,82
|66.916.791
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8877
|7,9272
|% 0,60
|
|Frank
|6,4383
|6,4770
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6447
|1,6530
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,06
|
|Altın Gr.
|319
|320
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.118
|2.150
|4,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|3,56
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|1,72
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,38
|53,38
|1,48
|
Seans Raporu
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14:56VKFYO
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14:54OZKGY
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14:53XU100
Endeks 110, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 74 üstünde . İşlem hacmi 5, 297.00 milyon TL de