***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.05.2021 15:47
***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bedelli sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarak
aracılık hizmeti alınması amacıyla
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ile
sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934127
BIST
17:021.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,07
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.414
En Düşük
1.400
17:028,2818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2649
17:0210,0143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:02478,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,61
|Açılış
|: 478,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,50
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:00
|CLEBI
|247,50
|19.394.779
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.661.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.798.382
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.116.171
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.917.771
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|36.902.954
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.429.788
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.297.682
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,80
|908.993.070
|% 4,66
|
|GARAN
|7,26
|618.510.703
|% 0,69
|
|KOZAL
|114,80
|606.310.531
|% 1,59
|
|PETKM
|6,78
|573.079.553
|% 1,04
|
|SISE
|7,69
|533.897.668
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,11
|222.637.162
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|192.107.620
|% 1,10
|
|GARAN
|7,26
|618.510.703
|% 0,69
|
|PETKM
|6,78
|573.079.553
|% 1,04
|
|AKBNK
|4,92
|385.128.838
|% 0,82
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2731
|8,2815
|% 0,08
|
|Euro
|9,9988
|10,0073
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4875
|11,5451
|% 0,76
|
|Frank
|9,0500
|9,1045
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2029
|2,2139
|% 0,14
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|24,82
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,19
|
|B. Petrol
|67,17
|67,17
|0,41
|