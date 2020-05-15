***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [VKY]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği2 Dükkan ve 8 Konutluk Bağımsız Bölümden Oluşan Kargir ApartmanSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 1472 Ada 1 Parsel üzerinde konumlu F2/A blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmaz / 2.012,40 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/05/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli25.516.000,00 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)4,38Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,55Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,42Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)1,42İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)116,35Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıSatış gerçeğe uygun değerinden yapıldığından UFRS karı oluşmayacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafVakıf Yatırım Menkul Değerler AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirketimiz Ortağının Bağlı OrtaklığıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi13/05/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikli İşlem DeğilMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrimenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.12.2019 19.11-405Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar25.516.000,00 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarDüzeltme Sebebi: 13.05.2020 tarihinde yaptığımız gayrimenkul satımı hakkında KAP açıklamasında, "İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı" ve "Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı" düzeltilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mayıs 2020 tarihinde aldığı karar uyarıncaŞirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmaza ilişkin 25 Aralık 2019 tarihinde Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından düzenlenmiş değerleme raporunda takdir edilen 25.516.000,00 TL + KDV bedel üzerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye satışı hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845551BIST