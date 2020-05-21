***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 16:51
***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.05.2020 Tarihli özel durum açıklamasıyla satış işlemi duyurulan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmazın Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye satışına ilişkin tapu devri gerçekleşmiş olup 30.108.880 TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846291
BIST
17:38102.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 205,14
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:386,8014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:387,4508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:38376,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -5,27
|Açılış
|: 376,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,03
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.206.497
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|23.972.426
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.694.123
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.544.805
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|335.566.778
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.771.731
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.293.156
|% -9,98
|
|GARAN
|7,59
|872.998.502
|% -1,56
|
|ASELS
|29,50
|869.550.355
|% -0,34
|
|THYAO
|11,07
|840.770.378
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|EKGYO
|1,36
|298.887.284
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.597.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,47
|346.970.207
|% 1,23
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2936
|8,3352
|% 0,08
|
|Frank
|6,9884
|7,0305
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-27,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.468
|-35,10
|
|Tam
|2.505
|2.532
|-36,00
|
|Yarım
|1.222
|1.238
|-17,60
|
|Çeyrek
|611
|619
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|36,54
|36,54
|0,79
|