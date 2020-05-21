***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.05.2020 Tarihli özel durum açıklamasıyla satış işlemi duyurulan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmazın Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye satışına ilişkin tapu devri gerçekleşmiş olup 30.108.880 TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846291BIST