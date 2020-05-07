***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKYYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 230.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 81.692.390,462 81.692.390,462 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma A Grubu, VKGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRVGYO00062 24.027.173,631B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 148.307.609,538 148.307.609,538 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline B Grubu, VKGYO(RÜÇHAN), TRRVGYO00070 13.942.546,715Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 230.000.000 230.000.000,000 100,00000 37.969.720,346Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.04.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.05.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 25.03.2020SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 16.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 21.04.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 05.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelenB grubu payların toplam nominal değeri 13.942.546,715 TL olup kalan paylar, 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Dolaşımda olmayan ve Borsada işlem görmeyen A grubu imtiyazlı payların toplam nominal değeri 24.027.173,631 TL olup kalan paylar, 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin merkezinin bulunduğu Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul adresinde satışa sunulacaktır. A grubu imtiyazlı paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.vakifgyo.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr adreslerinden ulaşacakları talep formunu doldurarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ merkezine teslim edeceklerdir. 1 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payın satış fiyatı, B grubu payların Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa'da iki gün boyunca oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı payın satış fiyatı, 2. gün saat 13:30'da hesaplanarak Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin www.vakifgyo.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.vakifyatirim.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcıların bu fiyatı baz alarak pay bedelini T.Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şubesi nezdinde Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ adına açılan TR260001500158007290500268 IBAN no'lu özel banka hesabına 11 Mayıs 2020 saat 17:00'a kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcıların hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) www.kap.org.tr, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin internet sitesi www.vakifgyo.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin internet sitesi www.vakifyatirim.com.tr'den ulaşılabilir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞEklenen DökümanlarEK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843369BIST