***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKYYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 230.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 81.692.390,462 81.692.390,462 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma A Grubu, VKGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRVGYO00062 24.027.173,631B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 148.307.609,538 148.307.609,538 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline B Grubu, VKGYO(RÜÇHAN), TRRVGYO00070 13.942.546,715Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 230.000.000 230.000.000,000 100,00000 37.969.720,346Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.04.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.05.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.05.2020SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 16.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan- 13.942.546,715 TL Nominal değerli B grubu payların 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamı satılmış ve bu işlemlerde ağırlıklı ortalama fiyat 1 TL nominal değerli hisse başına 1,85 TL olarak gerçekleşmiştir.- 24.027.173,631 TL Nominal değerli dolaşımda olmayan ve Borsada işlem görmeyen A grubu imtiyazlı payların 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin merkezinde talep toplama yöntemi ile satışa sunulması neticesinde, A grubu imtiyazlı payların tamamı pay başına 1,85 TL fiyattan tek talep gönderen T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya satılmıştır.Gerçekleşen işlemler sonucunda, Şirketimize toplam 262.246.359,39 TL nakit girişi sağlanmış olup, bu işlemden toplam 32.246.359,39 TL emisyon primi elde edilmiştir. Nakit olarak artırılan 230.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 460.000.000TL'ye yükseltilmiştir.Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin yeni şekline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmış olup, söz konusu uygunluk için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞEklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME MADDE 7.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845575BIST