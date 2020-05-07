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***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

07.05.2020 15:45
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***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 21.04.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 05.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen
B grubu payların toplam nominal değeri 13.942.546,715 TL olup kalan paylar, 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Dolaşımda olmayan ve Borsada işlem görmeyen A grubu imtiyazlı payların toplam nominal değeri 24.027.173,631 TL olup kalan paylar, 8-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin merkezinin bulunduğu Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. N18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul adresinde satışa sunulacaktır. A grubu imtiyazlı paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.vakifgyo.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr adreslerinden ulaşacakları talep formunu doldurarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ merkezine teslim edeceklerdir. 1 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payın satış fiyatı, B grubu payların Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa'da iki gün boyunca oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı payın satış fiyatı, 2. gün saat 13:30'da hesaplanarak Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin www.vakifgyo.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.vakifyatirim.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcıların bu fiyatı baz alarak pay bedelini T.Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şubesi nezdinde Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ adına açılan TR260001500158007290500268 IBAN no'lu özel banka hesabına 11 Mayıs 2020 saat 17:00'a kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcıların hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) www.kap.org.tr, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin internet sitesi www.vakifgyo.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin internet sitesi www.vakifyatirim.com.tr'den ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
                
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843370


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