***VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.04.2023 18:32
***VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VKING.E payları 17/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138921
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0495
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0522
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.246,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -21,34
|Açılış
|: 1.246,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3591
|19,3683
|% 0,26
|
|Euro
|21,2805
|21,3016
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,9691
|24,0893
|% -0,69
|
|Frank
|21,5505
|21,6803
|% -0,45
|
|Riyal
|5,1467
|5,1725
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-36,87
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-23,56
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.733
|8.855
|64,00
|
|Yarım
|4.265
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.133
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,75
|15,77
|-0,29
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem