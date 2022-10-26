***VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.10.2022 18:14
***VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (VKING) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/10/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Ümmet Baki ÖZDEMİR
47297580
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 25/11/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074420
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2023
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7620
En Düşük
18,4735
18:05999,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,78
|Açılış
|: 999,57
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5920
|18,6000
|% -0,02
|
|Euro
|18,7391
|18,7531
|% 1,09
|
|Sterlin
|21,5178
|21,6257
|% 1,13
|
|Frank
|18,7913
|18,9045
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|17,05
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|11,09
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.714
|6.793
|35,00
|
|Yarım
|3.272
|3.318
|17,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.662
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,16
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516