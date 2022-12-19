***VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.12.2022 18:18
***VKING*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (VKING) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Mehmet ALMAÇ
26961844
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/01/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088492
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6576
En Düşük
18,6487
18:0519,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,7897
En Düşük
19,7774
18:051.071,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.071,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,00
En Düşük
1.071,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6443
|18,6582
|% 0,04
|
|Euro
|19,7761
|19,7889
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5778
|22,6910
|% -0,01
|
|Frank
|19,9821
|20,1025
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.229
|7.290
|32,00
|
|Yarım
|3.501
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem