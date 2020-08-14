***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 12:04
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868952
BIST
13:171.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -17,11
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
13:177,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3805
En Düşük
7,3269
13:178,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7166
En Düşük
8,6435
13:17462,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 462,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler13:17
|KENT
|2.289,90
|7.123.879
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.376.730
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.170.061
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|118.702.272
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.506.216
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.318.543
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.395.229
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.278.257
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.528.263
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.020.550
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,99
|739.335.112
|% 0,51
|
|TUPRS
|78,85
|436.298.357
|% 0,57
|
|RTALB
|41,02
|358.546.426
|% -4,60
|
|THYAO
|11,04
|319.385.570
|% -0,90
|
|ASELS
|17,28
|317.887.695
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,99
|739.335.112
|% 0,51
|
|TSKB
|1,10
|124.618.311
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,08
|202.547.938
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,08
|168.587.391
|% -1,42
|
|KARSN
|3,19
|250.576.663
|% -3,04
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3737
|7,3779
|% 0,50
|
|Euro
|8,7057
|8,7131
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6255
|9,6738
|% 0,67
|
|Frank
|8,0637
|8,1123
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% 0,51
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
|