***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2021 11:10
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936492
BIST
15:241.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:248,3644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0910
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:2410,1690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1019
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:24497,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,53
|Açılış
|: 497,62
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:24
|NTGAZ
|9,90
|25.747.304
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.838.070
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.782.832
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.347.852
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,84
|162.958.808
|% -8,47
|
|IHGZT
|1,49
|7.996.692
|% -8,02
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,34
|314.698.181
|% -5,65
|
|EREGL
|19,71
|907.418.297
|% -1,40
|
|GARAN
|7,83
|755.414.755
|% 1,95
|
|THYAO
|13,47
|545.452.742
|% 0,60
|
|PETKM
|6,33
|476.854.799
|% -1,25
|
|KOZAL
|128,10
|465.504.023
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,90
|233.129.015
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|221.047.227
|% 0,95
|
|GARAN
|7,83
|755.414.755
|% 1,95
|
|GSRAY
|3,34
|314.698.181
|% -5,65
|
|KARSN
|4,52
|343.835.405
|% 3,67
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3592
|8,3644
|% -1,08
|
|Euro
|10,1636
|10,1690
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,7465
|11,8054
|% -1,16
|
|Frank
|9,2417
|9,2974
|% -1,08
|
|Riyal
|2,2244
|2,2355
|% -1,04
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,80
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.255
|3.339
|160,89
|
|Yarım
|1.573
|1.615
|77,83
|
|Çeyrek
|789
|808
|38,91
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,45
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 99 artarak (% 0.79 ) 1, 523
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15:38XU100
Endeks 1, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 10, 396.00 milyon TL de
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15:38CLEBI
Yüzde 8.16 oranında artışla 282.30 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 557 adet işlem
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15:34AKSA
Yüzde 5.11 oranında artışla 16.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 516, 792 adet işlem
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15:32ATAGY
Yüzde 4.66 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 096, 917 adet işlem