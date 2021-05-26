***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 16:34
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938217
BIST
16:511.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:518,4485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:5110,3414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:51516,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 516,92
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:49
|RYSAS
|3,74
|5.184.814
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.153.575
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|TUCLK
|9,75
|34.388.909
|% 9,92
|
|KUTPO
|49,50
|3.875.355
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.053.027
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.723.660
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.704.944
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.491.085.843
|% 2,82
|
|THYAO
|12,92
|929.942.650
|% 0,16
|
|TRILC
|49,80
|789.368.864
|% 5,55
|
|KOZAL
|124,10
|765.480.469
|% 1,31
|
|KARSN
|4,87
|593.868.625
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,13
|480.341.744
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,90
|365.680.392
|% 2,70
|
|GARAN
|8,02
|1.491.085.843
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,10
|157.494.493
|% 0,00
|
|TSKB
|1,35
|185.896.331
|% 2,27
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4475
|8,4490
|% -0,15
|
|Euro
|10,3334
|10,3398
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,8973
|11,9570
|% -0,32
|
|Frank
|9,3861
|9,4426
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% -0,25
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,06
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|-0,30
|
Seans Raporu
16:49
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17:02DITAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 706 adet işlem
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 24 artarak (% 0.90 ) 1, 490
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17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRILC
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17:00XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 13, 334.00 milyon TL de
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