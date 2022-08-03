***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 10:04
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051366
BIST
10:132.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 22,38
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.673
En Düşük
2.665
10:1317,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:1318,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3099
En Düşük
18,2181
10:131.020,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.020,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,45
|119.375.883
|% 9,08
|
|DZGYO
|2,43
|8.737.799
|% 6,58
|
|AKFGY
|2,69
|95.055.282
|% 5,91
|
|TMSN
|52,00
|79.292.863
|% 5,78
|
|YAYLA
|4,57
|4.719.654
|% -9,86
|
|VKING
|5,25
|44.905
|% -4,89
|
|KZBGY
|54,70
|4.777.637
|% -4,79
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|LIDFA
|7,99
|2.943.599
|% -3,73
|
|SISE
|23,32
|886.382.339
|% 2,01
|
|THYAO
|53,15
|813.678.936
|% 1,53
|
|SASA
|48,96
|299.710.808
|% 1,45
|
|ASELS
|23,26
|232.524.294
|% 2,38
|
|ODAS
|4,08
|135.677.676
|% 2,00
|
|SISE
|23,32
|886.382.339
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,69
|95.055.282
|% 5,91
|
|ODAS
|4,08
|135.677.676
|% 2,00
|
|TSKB
|2,66
|83.124.031
|% 1,92
|
|EKGYO
|3,10
|75.558.411
|% 0,65
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9519
|17,9585
|% 0,07
|
|Euro
|18,2986
|18,3099
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,8120
|21,9214
|% 0,29
|
|Frank
|18,6615
|18,7739
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,06
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,75
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.810
|6.872
|16,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|
Seans Raporu
10:13
daha fazla
-
10:28TRGYO
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 563, 004 adet işlem
-
10:27DZGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 743, 879 adet işlem
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, AKBNK, GARAN
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SISE, THYAO
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 31 artarak (% 0.87 ) 2, 360