***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 10:01
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057019
BIST
11:283.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 24,49
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.023
11:2818,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1134
En Düşük
18,0302
11:2818,2772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:281.020,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.020,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HKTM
|13,31
|792.930
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.501.357
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|24.017.561
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|326.721.095
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,17
|7.055.083
|% -8,54
|
|ALCTL
|31,98
|35.997.532
|% -7,89
|
|DENGE
|2,27
|31.372.115
|% -6,58
|
|SEGYO
|1,27
|117.760.844
|% -5,22
|
|THYAO
|69,85
|1.792.291.888
|% 0,29
|
|SISE
|25,92
|1.531.350.778
|% 1,65
|
|EREGL
|30,40
|1.115.325.296
|% 3,12
|
|KRDMD
|12,35
|1.112.336.686
|% 5,11
|
|TUPRS
|339,20
|878.753.499
|% 3,10
|
|YKBNK
|5,81
|757.696.347
|% -1,69
|
|EKGYO
|3,66
|368.936.965
|% 0,55
|
|KRDMD
|12,35
|1.112.336.686
|% 5,11
|
|SEGYO
|1,27
|117.760.844
|% -5,22
|
|ALBRK
|1,97
|160.264.233
|% 0,51
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0983
|18,1019
|% 0,13
|
|Euro
|18,2609
|18,2780
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,4471
|21,5546
|% -0,22
|
|Frank
|18,8177
|18,9311
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8052
|4,8293
|% 0,20
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.849
|6.906
|-31,00
|
|Yarım
|3.337
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,68
|95,68
|-0,91
|
Seans Raporu
11:26
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11:41SAYAS
Yüzde 5.04 oranında artışla 48.32 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 616 adet işlem
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11:40PETUN
Yüzde 4.36 oranında artışla 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 430 adet işlem
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, HALKB
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11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 96 artarak (% 1.01 ) 2, 709
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11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, DIRIT, HKTM, AZTEK, SEYKM