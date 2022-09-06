***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:02
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060345
BIST
10:043.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 58,98
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.418
En Düşük
3.382
10:0418,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2305
En Düşük
18,1962
10:0418,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0934
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2006
En Düşük
18,0825
10:041.007,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.007,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ICBCT
|8,72
|18.017.853
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,05
|12.797.814
|% 8,00
|
|VKING
|7,50
|997.922
|% 7,91
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|MTRKS
|38,52
|6.500.481
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|2.868.927
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|AYCES
|63,80
|475.363
|% -5,34
|
|HKTM
|24,42
|7.920.847
|% -4,98
|
|EREGL
|33,06
|598.834.207
|% 6,71
|
|YKBNK
|8,25
|447.709.628
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|THYAO
|75,10
|395.351.682
|% -0,07
|
|SISE
|26,08
|313.000.794
|% 1,32
|
|YKBNK
|8,25
|447.709.628
|% 1,73
|
|EKGYO
|4,49
|233.871.856
|% 2,51
|
|KRDMD
|13,85
|396.278.942
|% 7,53
|
|AKBNK
|14,70
|278.542.160
|% 3,59
|
|ISCTR
|10,04
|187.369.562
|% 4,15
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2305
|% 0,08
|
|Euro
|18,1710
|18,1867
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0650
|21,1707
|% 0,66
|
|Frank
|18,5037
|18,6152
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8350
|4,8593
|% 0,06
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|9,45
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.783
|6.845
|33,00
|
|Yarım
|3.305
|3.347
|16,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,36
|