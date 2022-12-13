***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:15
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086804
BIST
11:355.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,49
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:3518,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:3519,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0147
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:351.070,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.070,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:33
|PKART
|31,90
|13.012.295
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.244.675
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|YESIL
|4,79
|21.985.544
|% -4,77
|
|SMRTG
|107,90
|371.277.574
|% -4,60
|
|DOKTA
|48,68
|58.843.579
|% -4,55
|
|PRDGS
|12,88
|23.310.609
|% -4,38
|
|SASA
|118,70
|428.624.258
|% -4,35
|
|ASELS
|59,60
|3.919.606.093
|% 1,27
|
|THYAO
|144,10
|2.981.730.971
|% -0,62
|
|PETKM
|17,96
|1.668.783.321
|% 1,64
|
|KRDMD
|17,34
|1.639.865.793
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,00
|1.636.491.653
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,00
|1.636.491.653
|% 1,52
|
|SKBNK
|2,75
|323.053.827
|% -1,79
|
|DOHOL
|9,19
|899.324.784
|% 1,32
|
|KRDMD
|17,34
|1.639.865.793
|% 1,34
|
|IHGZT
|1,83
|167.870.080
|% 9,58
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6528
|% 0,09
|
|Euro
|19,6427
|19,6542
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7889
|22,9032
|% -0,03
|
|Frank
|19,8511
|19,9707
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,11
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|5,31
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.221
|7.275
|32,00
|
|Yarım
|3.497
|3.557
|16,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|0,07
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|1,30
|
Seans Raporu
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