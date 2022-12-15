***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 10:27
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087446
BIST
10:475.205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 138,35
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:4718,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:4719,8722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0272
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:471.073,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,18
|Açılış
|: 1.073,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:45
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|142.539.134
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|252.404
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|32.971.476
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|21.785.043
|% 9,95
|
|MZHLD
|13,04
|31.781.732
|% -3,41
|
|DGNMO
|8,61
|24.194.318
|% -2,60
|
|VAKKO
|62,80
|14.509.782
|% -2,33
|
|RALYH
|47,42
|199.113.549
|% -2,31
|
|SILVR
|20,44
|62.515.657
|% -2,20
|
|THYAO
|141,20
|1.345.955.983
|% 3,07
|
|ASELS
|58,10
|1.114.682.161
|% 3,01
|
|KRDMD
|18,64
|1.106.092.070
|% 4,66
|
|ENKAI
|24,74
|1.076.342.796
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,11
|998.737.946
|% 2,01
|
|EKGYO
|8,11
|998.737.946
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,80
|272.979.588
|% 2,94
|
|ISCTR
|11,55
|879.497.692
|% 3,40
|
|KRDMD
|18,64
|1.106.092.070
|% 4,66
|
|SNGYO
|3,65
|212.087.731
|% 0,55
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6464
|18,6509
|% 0,15
|
|Euro
|19,8484
|19,8663
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,0316
|23,1471
|% -0,19
|
|Frank
|20,0426
|20,1633
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.235
|7.289
|-39,00
|
|Yarım
|3.503
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,96
|-0,37
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,56
|
Seans Raporu
10:45
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