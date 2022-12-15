***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 10:52
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087450
BIST
10:555.216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 149,07
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:5518,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6546
En Düşük
18,6022
10:5519,8613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0381
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:551.072,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,46
|Açılış
|: 1.072,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:53
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.193.928
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|252.404
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|32.980.249
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.837.455
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,83
|38.652.099
|% -4,96
|
|RALYH
|47,14
|212.855.888
|% -2,88
|
|SILVR
|20,30
|66.110.557
|% -2,87
|
|VAKKO
|62,70
|15.875.312
|% -2,49
|
|DAGI
|7,08
|10.866.666
|% -2,34
|
|THYAO
|141,20
|1.406.145.767
|% 3,07
|
|ENKAI
|25,20
|1.367.390.382
|% 8,15
|
|ASELS
|58,00
|1.194.735.470
|% 2,84
|
|KRDMD
|18,61
|1.164.489.302
|% 4,49
|
|EKGYO
|8,10
|1.048.987.637
|% 1,89
|
|EKGYO
|8,10
|1.048.987.637
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,81
|278.466.011
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,55
|909.698.852
|% 3,40
|
|KRDMD
|18,61
|1.164.489.302
|% 4,49
|
|VAKBN
|11,13
|667.965.466
|% 4,90
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6590
|% 0,20
|
|Euro
|19,8509
|19,8678
|% -0,16
|
|Sterlin
|23,0185
|23,1340
|% -0,25
|
|Frank
|20,0431
|20,1638
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,13
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.235
|7.289
|-39,00
|
|Yarım
|3.503
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,96
|-0,37
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,56
|
Seans Raporu
10:53
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