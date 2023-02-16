***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:00
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113747
BIST
10:115.137
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 186,92
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:1118,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:1120,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0682
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:111.114,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.114,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:09
|OYAKC
|30,14
|168.162.354
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|9.049.749
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|1.439.272
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|1.987.346
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|17.829.197
|% 9,98
|
|MACKO
|60,95
|75.866.056
|% -7,51
|
|FLAP
|10,40
|17.274.050
|% -4,94
|
|VKING
|38,10
|799.161
|% -4,85
|
|RAYSG
|15,10
|722.503
|% -3,94
|
|INTEM
|88,80
|1.721.680
|% -3,74
|
|THYAO
|146,40
|1.304.537.413
|% 4,65
|
|EREGL
|43,50
|698.304.025
|% 5,28
|
|KCHOL
|80,45
|458.776.881
|% 6,13
|
|SISE
|45,10
|443.614.887
|% 5,62
|
|SAHOL
|41,68
|421.532.983
|% 2,06
|
|EKGYO
|7,62
|245.237.537
|% 5,83
|
|YKBNK
|9,56
|245.001.903
|% 6,94
|
|AKBNK
|16,88
|363.614.626
|% 4,39
|
|KRDMD
|19,13
|402.654.521
|% 9,38
|
|ALBRK
|3,54
|63.874.047
|% 2,02
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8478
|18,8515
|% 0,02
|
|Euro
|20,2179
|20,2320
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,6243
|22,7377
|% 0,07
|
|Frank
|20,3534
|20,4760
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0081
|5,0332
|% -0,02
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.561
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.694
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|0,51
|