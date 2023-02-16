***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:35
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114130
BIST
12:594.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 17,84
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.966
12:5918,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:5920,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0563
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:591.112,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.112,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:59
|OYAKC
|30,14
|206.358.203
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.671.911
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|29.876.955
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.127.091
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.713.357
|% 9,99
|
|RAYSG
|14,15
|3.177.966
|% -9,99
|
|HATEK
|8,42
|25.125.512
|% -9,95
|
|LIDER
|108,50
|26.262.486
|% -9,58
|
|AGESA
|26,56
|56.000.505
|% -9,48
|
|SKTAS
|3,46
|20.462.261
|% -9,42
|
|THYAO
|140,70
|5.496.474.751
|% 0,57
|
|EREGL
|42,54
|4.039.358.485
|% 2,95
|
|TUPRS
|620,90
|3.109.420.099
|% 8,00
|
|KRDMD
|19,23
|2.678.666.409
|% 9,95
|
|SISE
|44,28
|2.363.820.047
|% 3,70
|
|KRDMD
|19,23
|2.678.666.409
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,20
|1.111.100.601
|% 2,91
|
|AKBNK
|16,34
|1.930.752.429
|% 1,05
|
|EKGYO
|7,37
|795.828.794
|% 2,36
|
|EREGL
|42,54
|4.039.358.485
|% 2,95
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8472
|18,8511
|% 0,01
|
|Euro
|20,2007
|20,2145
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6516
|22,7652
|% 0,20
|
|Frank
|20,3460
|20,4685
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0111
|5,0362
|% 0,04
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|7.532
|7.646
|15,00
|
|Tam
|7.565
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.696
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,10
|