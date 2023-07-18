***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 12:59
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172943
BIST
'
14:426.588
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -12,27
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:4226,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,6626
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:4230,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,7429
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:421.701,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 46,26
|Açılış
|: 1.701,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:41
|YEOTK
|119,90
|367.234.455
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|41.067.875
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|PASEU
|49,98
|972.428.754
|% 9,99
|
|OBASE
|21,14
|24.863.914
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.418.444
|% -9,94
|
|AVGYO
|7,80
|16.768.488
|% -9,62
|
|GRNYO
|9,19
|30.795.513
|% -8,74
|
|ASELS
|75,15
|4.718.611.325
|% 1,55
|
|THYAO
|217,90
|4.274.830.733
|% -0,41
|
|SASA
|63,80
|2.803.640.606
|% 0,16
|
|AKBNK
|24,64
|2.744.107.084
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,38
|2.593.743.759
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,38
|2.593.743.759
|% 1,58
|
|YKBNK
|13,60
|2.287.339.738
|% -1,59
|
|ODAS
|8,47
|1.087.889.442
|% 4,70
|
|ISCTR
|14,44
|1.860.621.420
|% -0,69
|
|SKBNK
|2,82
|314.376.517
|% -1,40
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9359
|26,9808
|% 2,46
|
|Euro
|30,3110
|30,3576
|% 2,60
|
|Sterlin
|35,2151
|35,3917
|% 2,61
|
|Frank
|31,2782
|31,4666
|% 2,61
|
|Riyal
|7,1624
|7,1984
|% 2,33
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|8,70
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|46,29
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.034
|11.265
|314,00
|
|Yarım
|5.517
|5.659
|158,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.829
|79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,56
|21,58
|0,54
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,30
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56KSTUR
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 385.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 260 adet işlem
-
14:55SUWEN
Yüzde -75.72 oranında düşüşle 18.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 207 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 19 kaybederek (% -0.35 ) 7, 231
-
14:54XU100
Endeks 6, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 76, 149.00 milyon TL de
-
14:54ISFIN
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 427, 854 adet işlem