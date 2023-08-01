***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2023 11:25
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178962
BIST
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12:127.238
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 21,09
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:1226,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0644
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:1229,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0557
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:121.696,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,50
|Açılış
|: 1.696,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:12
|FORMT
|3,31
|96.287.267
|% 231,00
|
|VBTYZ
|76,45
|44.011.653
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.706.116
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|45.077.180
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|345.344.963
|% 9,99
|
|PCILT
|38,08
|5.553.511
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|EMKEL
|27,30
|46.216.544
|% -7,96
|
|INFO
|12,77
|165.799.965
|% -7,26
|
|ASTOR
|116,30
|7.472.761.898
|% 4,40
|
|EREGL
|41,44
|4.265.688.061
|% -0,62
|
|SASA
|62,85
|4.035.982.007
|% 3,12
|
|ASELS
|76,30
|3.854.961.331
|% 2,28
|
|THYAO
|233,20
|3.311.587.451
|% -0,47
|
|EKGYO
|8,76
|1.729.593.181
|% 0,81
|
|ZOREN
|4,36
|814.630.236
|% 1,40
|
|ISCTR
|15,52
|2.481.492.473
|% 2,71
|
|YKBNK
|14,16
|2.144.963.065
|% -0,49
|
|IHYAY
|1,25
|153.931.738
|% 6,84
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9628
|26,9698
|% 0,24
|
|Euro
|29,5887
|29,6022
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,4753
|34,6482
|% 0,18
|
|Frank
|30,6755
|30,8603
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1645
|7,2004
|% 0,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-8,90
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.037
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.587
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,32
|
Seans Raporu
12:12
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12:26RAYSG
Yüzde 4.61 oranında artışla 36.74 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 847 adet işlem
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12:25PRKME
Yüzde 4.08 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 108, 771 adet işlem
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12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TUPRS, PGSUS
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12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 52 artarak (% 0.41 ) 6, 468
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATAKP, SEYKM, FZLGY, SMRTG, VBTYZ, SAYAS, BRLSM, ZEDUR, KLSER