***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2023 10:19
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220445
BIST
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12:118.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,40
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:1128,9340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 28,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:1131,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0110
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:111.874,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.874,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:11
|BINHO
|243,30
|71.621.194
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|53.271.897
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.597.058
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.548.911
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.807.841
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.829.324
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.900.100
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.446.847
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.664.467.313
|% 0,19
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|TUPRS
|155,80
|1.551.053.092
|% -0,13
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|EREGL
|41,42
|1.303.159.346
|% 0,34
|
|ZOREN
|5,20
|587.226.336
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,26
|1.376.767.424
|% -0,98
|
|YKBNK
|18,93
|1.040.278.152
|% -0,42
|
|SASA
|49,52
|2.639.225.912
|% 6,17
|
|HEKTS
|22,04
|1.177.621.860
|% 4,75
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9269
|28,9340
|% 0,10
|
|Euro
|31,6942
|31,7049
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,4118
|36,5944
|% 0,11
|
|Frank
|32,7083
|32,9053
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6907
|7,7293
|% 0,15
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|924,67
|925,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,23
|1.067,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,01
|2.015,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:11
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