***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 10:00
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226042
BIST
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13:237.957
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 143,32
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2329,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0974
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2331,8809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0402
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:231.908,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.908,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:23
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.930.095
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|51.048.287
|% 9,96
|
|KONKA
|53,20
|140.932.502
|% 9,92
|
|SUWEN
|18,34
|105.934.333
|% 9,49
|
|BEGYO
|3,56
|19.301.725
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,20
|427.428.237
|% -8,52
|
|SEGYO
|6,18
|142.031.024
|% -7,90
|
|CATES
|63,10
|657.251.634
|% -6,86
|
|KUVVA
|45,00
|1.030.930
|% -5,54
|
|ASTOR
|99,00
|855.730.564
|% 1,02
|
|CATES
|63,10
|657.251.634
|% -6,86
|
|MOBTL
|5,68
|638.884.344
|% 5,97
|
|KONTR
|214,30
|432.741.591
|% 0,23
|
|SKYMD
|10,20
|427.428.237
|% -8,52
|
|MOBTL
|5,68
|638.884.344
|% 5,97
|
|SKYMD
|10,20
|427.428.237
|% -8,52
|
|AGROT
|13,34
|323.012.285
|% 0,23
|
|SEGYO
|6,18
|142.031.024
|% -7,90
|
|QUAGR
|6,14
|94.189.669
|% 0,66
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0549
|29,0591
|% 0,34
|
|Euro
|31,8712
|31,8809
|% -0,13
|
|Sterlin
|37,0466
|37,2324
|% 0,49
|
|Frank
|33,3900
|33,5911
|% 0,34
|
|Riyal
|7,7259
|7,7647
|% 0,39
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|962,07
|964,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.145,97
|1.148,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,88
|76,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,63
|2.043,89
|% 0,66
|