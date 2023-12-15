***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 12:23
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226090
BIST
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13:247.958
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 145,06
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2429,0605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0988
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2431,8857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0354
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:241.908,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.908,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:24
|AVHOL
|33,66
|44.326.096
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.851.363
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.930.095
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|51.048.287
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.411.964
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,18
|429.959.523
|% -8,70
|
|SEGYO
|6,18
|142.348.980
|% -7,90
|
|CATES
|63,05
|667.515.548
|% -6,94
|
|THYAO
|254,75
|4.102.636.819
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,88
|3.548.052.083
|% 3,58
|
|EREGL
|41,44
|2.929.760.155
|% 5,77
|
|YKBNK
|21,90
|2.583.901.751
|% 1,86
|
|AKBNK
|39,52
|2.560.658.857
|% 3,08
|
|ISCTR
|24,88
|3.548.052.083
|% 3,58
|
|YKBNK
|21,90
|2.583.901.751
|% 1,86
|
|MOBTL
|5,64
|642.111.455
|% 5,22
|
|EKGYO
|7,39
|674.030.484
|% 1,79
|
|EREGL
|41,44
|2.929.760.155
|% 5,77
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0535
|29,0605
|% 0,34
|
|Euro
|31,8763
|31,8857
|% -0,11
|
|Sterlin
|37,0409
|37,2267
|% 0,47
|
|Frank
|33,3913
|33,5925
|% 0,35
|
|Riyal
|7,7254
|7,7642
|% 0,38
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,27
|% 0,66
|
|Platin
|963,34
|966,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.146,68
|1.149,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,00
|77,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,27
|2.043,52
|% 0,66
|