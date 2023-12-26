***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 11:38
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229258
BIST
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15:577.333
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 68,60
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5729,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1910
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5732,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,3286
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:571.944,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,55
|Açılış
|: 1.944,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:57
|TARKM
|489,50
|290.549.592
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.799.031
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|78.599.110
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|180.996.641
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.785.953
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.627.638
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.884.256
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.897.003
|% -9,99
|
|THYAO
|230,00
|3.571.682.749
|% 1,68
|
|TUPRS
|144,60
|2.447.623.977
|% 4,03
|
|AKBNK
|37,86
|2.062.393.978
|% -0,47
|
|ISCTR
|22,40
|1.799.565.250
|% -0,97
|
|YKBNK
|20,06
|1.645.172.635
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,06
|1.645.172.635
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,40
|1.799.565.250
|% -0,97
|
|EKGYO
|6,88
|459.683.012
|% -0,43
|
|PETKM
|17,65
|1.067.897.658
|% 1,55
|
|ZOREN
|4,08
|237.185.061
|% 0,99
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3349
|29,3430
|% 0,66
|
|Euro
|32,3257
|32,3519
|% 1,03
|
|Sterlin
|37,1168
|37,3030
|% 0,52
|
|Frank
|34,0892
|34,2946
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7985
|7,8377
|% 0,55
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|974,15
|975,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,89
|1.205,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,35
|79,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,68
|2.061,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 05 artarak (% 0.82 ) 6, 507
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