***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 12:08
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258728
BIST
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13:318.903
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -7,51
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:3132,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0864
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:3135,2813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1180
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:312.241,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,30
|Açılış
|: 2.241,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:31
|TETMT
|15.062,50
|70.293.408
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,04
|29.952.779
|% 9,98
|
|ALVES
|55,25
|978.345.314
|% 9,95
|
|ARTMS
|59,65
|411.713.013
|% 9,95
|
|BAYRK
|42,22
|108.230.662
|% 9,95
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|173.029.548
|% -9,97
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,30
|162.003.890
|% -6,56
|
|KAPLM
|169,80
|10.485.868
|% -5,72
|
|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
|
|JANTS
|275,25
|1.787.973.813
|% 8,37
|
|OBAMS
|50,75
|1.634.867.726
|% 3,57
|
|REEDR
|57,25
|1.241.091.897
|% 2,23
|
|PATEK
|172,20
|1.058.775.345
|% 6,96
|
|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
|
|ODAS
|9,89
|410.873.620
|% 1,33
|
|ADESE
|2,76
|91.575.208
|% -1,43
|
|OBAMS
|50,75
|1.634.867.726
|% 3,57
|
|BORSK
|45,18
|1.042.162.024
|% 4,53
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1234
|32,1280
|% 0,27
|
|Euro
|35,2540
|35,2813
|% 0,34
|
|Sterlin
|41,5286
|41,7368
|% -0,27
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6414
|8,6847
|% -0,40
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,04
|% 0,66
|
|Platin
|936,61
|937,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.070,22
|1.072,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,67
|84,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,54
|2.170,84
|% 0,66
|